Матрона Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Павлова

Матрона Павлова

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1814 г.р.

Муж

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1844

Отец: Павел Григорьев

Мать: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1864

Муж: Федот Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close