Матрона Павлова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1844
Отец: Павел Григорьев
Мать: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1864
Муж: Федот Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно