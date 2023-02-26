Матрона (Фёдорова)
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Богдан
Мать: Соломония Семёнова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837
Муж: Ефимий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1839
Сын: Марк Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Андреев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842
Сын: Федот Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Андреев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1846
Сын: Андрей Евфимов
Отец ребёнка: Ефимий Андреев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1848
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Андреев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно