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Матрона (Фёдорова)

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Богдан

Мать: Соломония Семёнова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837

Муж: Ефимий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1839

Сын: Марк Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Андреев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842

Сын: Федот Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Андреев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1846

Сын: Андрей Евфимов

Отец ребёнка: Ефимий Андреев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1848

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Андреев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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