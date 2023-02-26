Богдан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Матрона (Фёдорова)

Мать ребёнка: Соломония Семёнова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1838
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