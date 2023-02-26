Богдан
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Матрона (Фёдорова)
Мать ребёнка: Соломония Семёнова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1838