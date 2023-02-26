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Максим Марков

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.08.1873

Дата смерти

17.10.1881

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873

Отец: Марк Ефимов

Мать: Анна Андреева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1881
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горловой болезни
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