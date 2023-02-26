Максим Марков
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.08.1873
Дата смерти17.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873
Отец: Марк Ефимов
Мать: Анна Андреева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1881
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горловой болезни