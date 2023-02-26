Пётр 1-й
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.12.1861
Отец: Варфоломей Максимов
Мать: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Мария (Марина) Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1884
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1885
Сын: Игнатий Петров
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1888
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1891
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1893
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Ефимий Петров
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1903
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно