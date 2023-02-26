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Пётр 1-й

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1861

Отец: Варфоломей Максимов

Мать: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Мария (Марина) Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1884

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Игнатий Петров

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1888

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Ефимий Петров

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Мария (Марина) Маркова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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