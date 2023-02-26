Матрона Ильина
Место рожденияд.Старина под Липой Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти16.09.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Илья Григорьев
Мать: Ксения (Васса) Никитина
Бракосочетание
06.11.1860
Муж: Варфоломей Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1861
Сын: Пётр 1-й
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
27.05.1864
Дочь: Феодосия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Аврамий Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Ульяния Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Буров Пётр 2-ой
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: Анна Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: (Буров) Мария Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: Ольга Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Максимов