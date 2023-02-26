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Матрона Ильина

Место рождения

д.Старина под Липой Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

16.09.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Илья Григорьев

Мать: Ксения (Васса) Никитина

Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Варфоломей Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1861

Сын: Пётр 1-й

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
27.05.1864

Дочь: Феодосия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Аврамий Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Ульяния Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Буров Пётр 2-ой

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: Анна Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: (Буров) Мария Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Ольга Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Максимов

Смерть
16.09.1906

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