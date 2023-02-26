Буров Пётр 2-ой
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.08.1875
Отец: Варфоломей Максимов
Мать: Матрона Ильина
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Буров Яков Петров
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Буров Иван Петрович
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
Бракосочетание
15.10.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1901
Дочь: Ульяния Петрова
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1903
Сын: Буров Василий Петров
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Буров Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1910
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1914
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно