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Буров Пётр 2-ой

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1875

Отец: Варфоломей Максимов

Мать: Матрона Ильина

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Буров Яков Петров

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Буров Иван Петрович

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

Бракосочетание
15.10.1900

Жена: Бурова Василиса (Васса) Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1901

Дочь: Ульяния Петрова

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Буров Василий Петров

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Буров Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1910

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1914

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Бурова Василиса (Васса) Андреева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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