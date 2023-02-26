Бурова Василиса (Васса) Андреева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Буров Яков Петров
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
1890
Сын: Буров Иван Петрович
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: (Бурова) Агафия Петрова
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Бракосочетание
15.10.1900
Муж: Буров Пётр 2-ой
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1901
Дочь: (Бурова) Ульяния Петрова
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
29.01.1903
Сын: Буров Василий Петров
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: (Бурова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Буров Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
02.05.1910
Дочь: (Бурова) Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: (Бурова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Рождение ребёнка
31.07.1914
Дочь: (Бурова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой
Смерть
Неизвестно