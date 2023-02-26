Бурова Василиса (Васса) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурова Василиса (Васса) Андреева

Бурова Василиса (Васса) Андреева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Буров Яков Петров

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
1890

Сын: Буров Иван Петрович

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: (Бурова) Агафия Петрова

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Бракосочетание
15.10.1900

Муж: Буров Пётр 2-ой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1901

Дочь: (Бурова) Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Буров Василий Петров

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: (Бурова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Буров Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
02.05.1910

Дочь: (Бурова) Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: (Бурова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Рождение ребёнка
31.07.1914

Дочь: (Бурова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Буров Пётр 2-ой

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.