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Аврамий Варфоломеев

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Место рождения

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Варфоломей Максимов

Мать: Матрона Ильина

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1891

Сын: Иван (Аврамов)

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Аврамиева

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Семён Аврамиев

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1896

Дочь: Мария Аврамиева

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1897

Дочь: Параскева Аврамиева

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900

Дочь: Елена Авраамова

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Константин Авраамов

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1902

Дочь: Анна Авраамиева

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Павел ст

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Павел Аврамиев

Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Игнатова

Смерть
Неизвестно
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