Аврамий Варфоломеев
Место рожденияд.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
До 1872
Отец: Варфоломей Максимов
Мать: Матрона Ильина
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1891
Сын: Иван (Аврамов)
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Аврамиева
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Семён Аврамиев
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1896
Дочь: Мария Аврамиева
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1897
Дочь: Параскева Аврамиева
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900
Дочь: Елена Авраамова
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900
Сын: Константин Авраамов
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1902
Дочь: Анна Авраамиева
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1903
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1908
Сын: Павел Аврамиев
Мать ребёнка: Ефросиния Игнатова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Игнатова
Смерть
Неизвестно