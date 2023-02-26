Константин Авраамов
Место рожденияд.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.05.1900
Дата смерти26.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900
Отец: Аврамий Варфоломеев
Мать: Ефросиния Игнатова
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.05.1900
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.