Константин Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантин Авраамов

Константин Авраамов

avatar

Место рождения

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.05.1900

Дата смерти

26.05.1900

Пол

Мужской

Отец

До 1872 г.р.

Мать

До 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900

Отец: Аврамий Варфоломеев

Мать: Ефросиния Игнатова

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.05.1900
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close