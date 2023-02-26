Ефросиния Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1891
Сын: Иван (Аврамов)
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Аврамиева
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Семён Аврамиев
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1896
Дочь: Мария Аврамиева
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1897
Дочь: Параскева Аврамиева
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900
Дочь: Елена Авраамова
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900
Сын: Константин Авраамов
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1902
Дочь: Анна Авраамиева
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1903
Сын: Павел ст
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1908
Сын: Павел Аврамиев
Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аврамий Варфоломеев
Смерть
Неизвестно