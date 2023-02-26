Ефросиния Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1891

Сын: Иван (Аврамов)

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Аврамиева

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Семён Аврамиев

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1896

Дочь: Мария Аврамиева

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1897

Дочь: Параскева Аврамиева

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900

Дочь: Елена Авраамова

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Константин Авраамов

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1902

Дочь: Анна Авраамиева

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Павел ст

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Павел Аврамиев

Отец ребёнка: Аврамий Варфоломеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамий Варфоломеев

Смерть
Неизвестно
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