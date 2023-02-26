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Иван (Аврамов)

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1872 г.р.

Мать

До 1872 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1891

Отец: Аврамий Варфоломеев

Мать: Ефросиния Игнатова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1913

Жена: Ефросиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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