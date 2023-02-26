Иван (Аврамов)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1891
Отец: Аврамий Варфоломеев
Мать: Ефросиния Игнатова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1913
Жена: Ефросиния Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно