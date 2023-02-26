(Буров) Мария Варфоломеева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
28.03.1881
Отец: Варфоломей Максимов
Мать: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1897
Муж: Александр Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Тимофеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1907
Сын: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Александр Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1911
Дочь: Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Александр Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно