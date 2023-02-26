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(Буров) Мария Варфоломеева

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1881

Отец: Варфоломей Максимов

Мать: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1897

Муж: Александр Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Тимофеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Александр Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1911

Дочь: Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Александр Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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