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Анна Александрова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

21.07.1907

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: Александр Тимофеев

Мать: Мария Варфоломеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1907
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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