Анна Александрова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти21.07.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Отец: Александр Тимофеев
Мать: Мария Варфоломеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1907
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.