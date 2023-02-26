Тит Матвеев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти18.04.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Матвей Гаврилов
Мать: Марфа (Прохорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848
Жена: Варвара Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1849
Сын: Пахомий Титов
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853
Дочь: Васса Титова
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1856
Дочь: Елданова Марфа Титова
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Смерть
18.04.1856