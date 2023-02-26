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Тит Матвеев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

18.04.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Матвей Гаврилов

Мать: Марфа (Прохорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Варвара Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1849

Сын: Пахомий Титов

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853

Дочь: Васса Титова

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1856

Дочь: Елданова Марфа Титова

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Смерть
18.04.1856
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