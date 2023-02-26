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Матвей Гаврилов

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Гаврила Гапеев

Мать: Варвара Семёнова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807

Жена: Марфа (Прохорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Тит Матвеев

Мать ребёнка: Марфа (Прохорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1832

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Марфа (Прохорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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