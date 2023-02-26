Матвей Гаврилов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Гаврила Гапеев
Мать: Варвара Семёнова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807
Жена: Марфа (Прохорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тит Матвеев
Мать ребёнка: Марфа (Прохорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1832
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Марфа (Прохорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно