Варвара Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Матвей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Гапеев

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1798

Сын: Федосий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Гапеев

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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