Марфа (Прохорова)
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1793
Дата смерти01.05.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1793
Отец: Прокопий Стефанов
Мать: Параскева Варфоломеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1806
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Никита Прокопов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807
Муж: Матвей Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тит Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1832
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Прокопов
Смерть
01.05.1850
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.