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Марфа (Прохорова)

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1793

Дата смерти

01.05.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1793

Отец: Прокопий Стефанов

Мать: Параскева Варфоломеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1806

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Никита Прокопов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807

Муж: Матвей Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Тит Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1832

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Прокопов

Смерть
01.05.1850
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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