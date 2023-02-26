Прокопий Стефанов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1758
Дата смерти20.11.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1793
Дочь: Марфа (Прохорова)
Мать ребёнка: Параскева Варфоломеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1806
Жена: Акилина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
20.11.1807
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.