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Прокопий Стефанов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1758

Дата смерти

20.11.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1793

Дочь: Марфа (Прохорова)

Мать ребёнка: Параскева Варфоломеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1806

Жена: Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
20.11.1807
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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