Агрипина ст.
Место рожденияд.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.06.1884
Дата смерти04.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1884
Отец: Емельян Иванов
Мать: Акилина Семёнова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1885
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище