Фёдор Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Емельянов

Фёдор Емельянов

avatar

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1882

Отец: Емельян Иванов

Мать: Акилина Семёнова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1900

Жена: Анастасия Трифонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Ульяния Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Никита Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1916

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close