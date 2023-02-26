Фёдор Емельянов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1882
Отец: Емельян Иванов
Мать: Акилина Семёнова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1900
Жена: Анастасия Трифонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Ульяния Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Никита Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1916
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно