(Юденкова) Анастасия Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юденкова) Анастасия Трифонова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879

Отец: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Мать: Юденкова Мария Михайлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1900

Муж: Фёдор Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1916

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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