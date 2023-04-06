(Юденкова) Анастасия Трифонова
Место рождения
Дата рождения15.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879
Бракосочетание
21.05.1900
Муж: Фёдор Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1916
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно