Пётр Фёдоров
Место рожденияд.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1901
Дата смерти27.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901
Отец: Фёдор Емельянов
Мать: Анастасия Трифонова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.01.1911
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище