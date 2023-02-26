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Пётр Фёдоров

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Место рождения

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1901

Дата смерти

27.01.1911

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901

Отец: Фёдор Емельянов

Мать: Анастасия Трифонова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.01.1911
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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