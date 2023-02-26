Семён (Аверьянов)
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886
Отец: Емельян Иванов
Бракосочетание
20.05.1911
Жена: Анастасия Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Ефимова
Смерть
Неизвестно