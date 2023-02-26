Семён (Аверьянов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён (Аверьянов)

Семён (Аверьянов)

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886

Отец: Емельян Иванов

Мать: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Бракосочетание
20.05.1911

Жена: Анастасия Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Ефимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.