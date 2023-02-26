Константин Емельянов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.06.1878
Дата смерти25.08.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878
Отец: Емельян Иванов
Мать: Акилина Семёнова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.08.1878
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище