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Константин Емельянов

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.06.1878

Дата смерти

25.08.1878

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878

Отец: Емельян Иванов

Мать: Акилина Семёнова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.08.1878
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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