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Мария Емельянова

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1879

Отец: Емельян Иванов

Мать: Акилина Семёнова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1899

Сын: Сергей Дометиев

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Ольга Дометиева

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Александр Дометиев

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Демидова

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Елена Демидова

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: Татьяна Демидова

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1916

Сын: Прохор Демидов

Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

Смерть
Неизвестно
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