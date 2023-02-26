Мария Емельянова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1879
Отец: Емельян Иванов
Мать: Акилина Семёнова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1899
Сын: Сергей Дометиев
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Ольга Дометиева
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Александр Дометиев
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Демидова
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Елена Демидова
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: Татьяна Демидова
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1916
Сын: Прохор Демидов
Отец ребёнка: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
Смерть
Неизвестно