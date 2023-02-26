Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения04.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1877
Отец: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Мария Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1899
Сын: Сергей Дометиев
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1899
солдат
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Ольга Дометиева
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Александр Дометиев
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Демидова
Мать ребёнка: Мария Емельянова
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Елена Демидова
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: Татьяна Демидова
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1916
Сын: Прохор Демидов
Мать ребёнка: Мария Емельянова
Смерть
Неизвестно