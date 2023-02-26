Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

04.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1877

Отец: Лопутнев Михаил Антонов

Мать: Лопутнева Мелания Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Мария Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1899

Сын: Сергей Дометиев

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1899
солдат
Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Ольга Дометиева

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Александр Дометиев

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Демидова

Мать ребёнка: Мария Емельянова

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Елена Демидова

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: Татьяна Демидова

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1916

Сын: Прохор Демидов

Мать ребёнка: Мария Емельянова

Смерть
Неизвестно
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