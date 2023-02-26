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Лопутнева Мелания Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

18.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лопутнев Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

Рождение ребёнка
03.09.1872

Сын: Лопутнев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.01.1875

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

Рождение ребёнка
04.08.1877

Сын: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Лопутнев Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.08.1881

Сын: Лопутнев Василий Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Лопутнев Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.08.1885

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лопутнев Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

Смерть
18.01.1894
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Лопутнев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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