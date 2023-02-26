Лопутнева Мелания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти18.01.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
Рождение ребёнка
03.09.1872
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.01.1875
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
Рождение ребёнка
04.08.1877
Сын: Лопутнев Дометий (Демид) Михайлов
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.06.1880
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.08.1881
Сын: Лопутнев Василий Михайлов
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.04.1884
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.08.1885
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лопутнев Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
Смерть
18.01.1894
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Лопутнев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..