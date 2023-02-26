Лопутнев Василий Михайлов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения02.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1881
Отец: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
21.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902
Сын: Лопутнев Александр Васильев
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.12.1904
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.02.1908
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.05.1911
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.01.1914
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лопутнев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.11.1916
Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно