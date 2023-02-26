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Лопутнев Василий Михайлов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

02.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1881

Отец: Лопутнев Михаил Антонов

Мать: Лопутнева Мелания Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Лопутнева Ксения Ануфриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Лопутнев Александр Васильев

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Лопутнев Стефан Васильев

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.02.1908

Сын: Лопутнев Семён Васильев

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.05.1911

Сын: Лопутнев Сергей Васильев

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Лопутнев Ефимий Васильев

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лопутнев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Лопутнев Андрей Васильев

Мать ребёнка: Лопутнева Ксения Ануфриева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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