Лопутнев Иван Михайлов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения03.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1872
Отец: Лопутнев Михаил Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
03.02.1891
Жена: Евгения Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1892
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Лопутнев Авраамий Иоаннов
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.05.1896
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1899
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.10.1900
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.07.1906
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.06.1911
Мать ребёнка: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно