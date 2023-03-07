Евгения Кодратова
Место рождения
Дата рождения16.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1873
Бракосочетание
03.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1892
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Лопутнев Авраамий Иоаннов
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.05.1896
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1899
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.10.1900
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.07.1906
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.06.1911
Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно