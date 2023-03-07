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Евгения Кодратова

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1873

Отец: Белоусов Кодратий Павлов

Мать: Ульяния (Ольга) Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Лопутнев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1892

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Лопутнев Авраамий Иоаннов

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Лопутнев Николай Иванов

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Лопутнев Гавриил Иоаннов

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Лопутнев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.07.1906

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.06.1911

Сын: Лопутнев Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Лопутнев Иван Михайлов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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