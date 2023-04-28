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Белоусов Кодратий Павлов

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.03.1839

Дата смерти

26.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1839

Отец: Белоусов Павел Иванов

Мать: Параскева Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1860

Жена: Ульяния (Ольга) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1860

Дочь: Анастасия Кодратова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Кодратова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

Рождение ребёнка
27.06.1871

Сын: Прохор Кодратов

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1873

Дочь: Евгения Кодратова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Евдокия Кодратова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Кодратова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Яков Кодратов

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.12.1900
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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