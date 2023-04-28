Белоусов Кодратий Павлов
Место рождения
Дата рождения05.03.1839
Дата смерти26.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1839
Отец: Белоусов Павел Иванов
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
05.02.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1860
Дочь: Анастасия Кодратова
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
27.06.1871
Сын: Прохор Кодратов
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева
Рождение ребёнка
16.12.1873
Дочь: Евгения Кодратова
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева
Рождение ребёнка
27.07.1877
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
21.03.1884
Сын: Яков Кодратов
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Васильева
Смерть
26.12.1900