Евдокия Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Гавриил Данилов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886
Сын: Гавриил Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Данилов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евфросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Данилов
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Ольга Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Данилов
Бракосочетание
26.05.1895
Муж: Семён Ефимов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1896
Сын: Георгий ст.
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
03.10.1897
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
04.06.1899
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Александр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
11.05.1901
Сын: Георгий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Смерть
Неизвестно