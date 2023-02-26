Евдокия Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кодратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Белоусов Кодратий Павлов

Мать: Ульяния (Ольга) Васильева

Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Гавриил Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886

Сын: Гавриил Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евфросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Данилов

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Ольга Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.05.1895

Муж: Семён Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Георгий ст.

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Александр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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