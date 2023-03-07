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Гавриил Данилов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

04.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Даниил Леонов

Мать: Мария Емельянова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Евдокия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886

Сын: Гавриил Гавриилов

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евфросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Ольга Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
04.05.1895
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1895
запасный рядовой
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