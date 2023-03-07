Гавриил Данилов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти04.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Даниил Леонов
Мать: Мария Емельянова
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Евдокия Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886
Сын: Гавриил Гавриилов
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евфросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Ольга Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Смерть
04.05.1895
Военная служба
1895
запасный рядовой