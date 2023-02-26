Мария Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти07.07.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1855
Сын: Мефодий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гавриил Данилов
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Леонов
Смерть
07.07.1874
д.Титы