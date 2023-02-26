Мария Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.07.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1855

Сын: Мефодий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гавриил Данилов

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Леонов

Смерть
07.07.1874
д.Титы
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