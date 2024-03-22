Мефодий Данилов
Место рождения
Дата рождения19.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1855
Отец: Даниил Леонов
Мать: Мария Емельянова
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Ефросиния Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1873
Сын: Даниил Мефодиев
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Рождение ребёнка
28.03.1877
Дочь: Мария Мефодиева
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Рождение ребёнка
13.07.1879
Сын: Владимир Мефодиев
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Рождение ребёнка
До 23.07.1882
Сын: Макарий Мефодиев
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Рождение ребёнка
12.02.1885
Сын: Анисим Мефодиев
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Рождение ребёнка
31.12.1887
Дочь: Мелания Мефодиева
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Рождение ребёнка
23.06.1891
Дочь: Агрипина Мефодиева
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Смерть
Неизвестно