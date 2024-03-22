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Мефодий Данилов

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1855

Отец: Даниил Леонов

Мать: Мария Емельянова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Ефросиния Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1873

Сын: Даниил Мефодиев

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1877

Дочь: Мария Мефодиева

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Владимир Мефодиев

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 23.07.1882

Сын: Макарий Мефодиев

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Анисим Мефодиев

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1887

Дочь: Мелания Мефодиева

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1891

Дочь: Агрипина Мефодиева

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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