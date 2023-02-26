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Ефросиния Анисимова

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Анисим Карпов

Мать: Агафия Андреева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Мефодий Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1873

Сын: Даниил Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1877

Дочь: Мария Мефодиева

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Владимир Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 23.07.1882

Сын: Макарий Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Анисим Мефодиев

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1887

Дочь: Мелания Мефодиева

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1891

Дочь: Агрипина Мефодиева

Отец ребёнка: Мефодий Данилов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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