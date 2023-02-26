Ефросиния Анисимова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Анисим Карпов
Мать: Агафия Андреева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Мефодий Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1873
Сын: Даниил Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Рождение ребёнка
28.03.1877
Дочь: Мария Мефодиева
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Рождение ребёнка
13.07.1879
Сын: Владимир Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Рождение ребёнка
До 23.07.1882
Сын: Макарий Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Рождение ребёнка
12.02.1885
Сын: Анисим Мефодиев
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Рождение ребёнка
31.12.1887
Дочь: Мелания Мефодиева
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Рождение ребёнка
23.06.1891
Дочь: Агрипина Мефодиева
Отец ребёнка: Мефодий Данилов
Смерть
Неизвестно