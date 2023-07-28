Агафия Андреева
Место рождения
Дата рождения05.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1822
Отец: Андрей Фёдоров
Мать: Акилина Лукьянова
Бракосочетание
13.11.1839
Муж: Анисим Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1843
Сын: Дмитрий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Митрофан Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
Рождение ребёнка
11.07.1845
Сын: Михаил Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1848
Дочь: Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Василий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856
Дочь: Екатерина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросиния Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1859
Сын: Аким Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно