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Агафия Андреева

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1822

Отец: Андрей Фёдоров

Мать: Акилина Лукьянова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1839

Муж: Анисим Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1843

Сын: Дмитрий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Митрофан Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

Рождение ребёнка
11.07.1845

Сын: Михаил Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1848

Дочь: Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Василий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856

Дочь: Екатерина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросиния Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1859

Сын: Аким Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно