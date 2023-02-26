Михаил Анисимов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1845
Отец: Анисим Карпов
Мать: Агафия Андреева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1864
Жена: Анастасия Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1873
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1875
Сын: Филимон Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Ефимия Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
?.04.1885
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно