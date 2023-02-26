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Михаил Анисимов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1845

Отец: Анисим Карпов

Мать: Агафия Андреева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1864

Жена: Анастасия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1873

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1875

Сын: Филимон Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Ефимия Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
?.04.1885

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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