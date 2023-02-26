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Дмитрий Михайлов

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1873

Отец: Михаил Анисимов

Мать: Анастасия Николаева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1876

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Ефросиния Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

Рождение ребёнка
04.03.1893

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1896

Дочь: Дария Дмитриева

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Федора Дмитриева

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1900

Сын: Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Нил Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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