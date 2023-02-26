Дмитрий Михайлов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1873
Отец: Михаил Анисимов
Мать: Анастасия Николаева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1876
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Ефросиния Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
Рождение ребёнка
04.03.1893
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1896
Дочь: Дария Дмитриева
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1897
Дочь: Федора Дмитриева
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1900
Сын: Николай Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1902
Сын: Нил Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно