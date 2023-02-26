Анастасия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Николаева

Анастасия Николаева

avatar

Место рождения

д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Николай

Мать: не указана

д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Михаил Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1873

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1875

Сын: Филимон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Рождение ребёнка
?.04.1885

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close