Анастасия Николаева
Место рожденияд.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Николай
Мать: не указана
д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1864
Муж: Михаил Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1873
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1875
Сын: Филимон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
?.04.1885
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно