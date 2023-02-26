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Ефимия Михайлова

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Михаил Анисимов

Мать: Анастасия Николаева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Михаил Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1902

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Саввин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1904

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Саввин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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