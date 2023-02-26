Ефимия Михайлова
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: Михаил Анисимов
Мать: Анастасия Николаева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1901
Муж: Михаил Саввин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1902
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Саввин
Рождение ребёнка
16.02.1904
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Саввин
Смерть
Неизвестно