Ефросиния Григорьева
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
13.01.1876
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Дмитрий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
04.03.1893
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1896
Дочь: Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1897
Дочь: Федора Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1900
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1902
Сын: Нил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно