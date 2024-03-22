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Ефросиния Григорьева

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1876

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Дмитрий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Рождение ребёнка
04.03.1893

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1896

Дочь: Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Федора Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1900

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Нил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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