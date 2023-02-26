Иван Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Анисимов

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Анисим Карпов

Мать: Агафия Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Косьма Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1877

Дочь: Анисия Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
13.11.1881

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1884

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Матвей Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Тимофей Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1890

Сын: Арсений Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1891

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1895

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Андреева

Смерть
Неизвестно
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