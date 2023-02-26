Агрипина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1872
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Косьма Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
13.11.1881
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1884
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Матвей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1888
Сын: Тимофей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1890
Сын: Арсений Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1891
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1895
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Анисимов
Смерть
Неизвестно