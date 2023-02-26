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Филипп Иванов

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881

Отец: Иван Анисимов

Мать: Агрипина Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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