Филипп Иванов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881
Отец: Иван Анисимов
Мать: Агрипина Андреева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1901
Жена: Анна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно