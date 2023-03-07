Семён Ефимов
Место рождения
Дата рождения23.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ефимий Тимофеев
Мать: Параскева Давидова
Сын: Василий Семёнов
Мать ребёнка: Агафия Никифорова
Дочь: Устиния Семёнова
Мать ребёнка: Агафия Никифорова
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Агафия Никифорова
Жена: Устиния (Карпова)
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Устиния (Карпова)
Сын: Фёдор Семёнов
Мать ребёнка: Устиния (Карпова)
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Устиния (Карпова)
Сын: Авраамий Семёнов
Мать ребёнка: Устиния (Карпова)
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Устиния (Карпова)
Жена: Евдокия Кодратова
Сын: Георгий ст.
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Сын: Александр Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Сын: Георгий Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
Жена: Агафия Никифорова