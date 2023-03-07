Семён Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Ефимов

Семён Ефимов

avatar

Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1856

Отец: Ефимий Тимофеев

Мать: Параскева Давидова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Василий Семёнов

Мать ребёнка: Агафия Никифорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Устиния Семёнова

Мать ребёнка: Агафия Никифорова

Рождение ребёнка
21.01.1884

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Агафия Никифорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.09.1886

Жена: Устиния (Карпова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Устиния (Карпова)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Устиния (Карпова)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1892

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Устиния (Карпова)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Авраамий Семёнов

Мать ребёнка: Устиния (Карпова)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Устиния (Карпова)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.05.1895

Жена: Евдокия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Георгий ст.

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Александр Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Никифорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close