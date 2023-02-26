Параскева Давидова
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти25.11.1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Давыд
Мать: не указана
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1842
Муж: Ефимий Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1844
Дочь: Елизавета Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Тимофеев
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Семён Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Тимофеев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стефан Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Тимофеев
Смерть
25.11.1882