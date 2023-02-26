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Параскева Давидова

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

25.11.1882

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Давыд

Мать: не указана

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1842

Муж: Ефимий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1844

Дочь: Елизавета Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Тимофеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Семён Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Тимофеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Тимофеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
25.11.1882
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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