Стефан Ефимов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ефимий Тимофеев
Мать: Параскева Давидова
Бракосочетание
22.10.1884
Жена: Евдокия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888
Сын: Роман Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
05.06.1892
Сын: Илларион Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Александр Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
15.12.1902
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно