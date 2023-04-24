Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
Бракосочетание
22.10.1884
Муж: Стефан Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888
Сын: Роман Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
05.06.1892
Сын: Илларион Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Александр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
15.12.1902
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ефимов
Смерть
Неизвестно