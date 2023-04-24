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Евдокия Григорьева

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1884

Муж: Стефан Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888

Сын: Роман Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1892

Сын: Илларион Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Александр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1902

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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